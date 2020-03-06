В Ростове из-за несоблюдения дистанции столкнулись автобус и маршрутка

6 Март 2020 2020-03-06T21:23:36+03:00

В Ростове столкнулись автобус и маршрутка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Ростове случилась авария с участием общественного транспорта.

Инцидент произошел сегодня, 6 марта, на улице Петрашевского в районе дома №34. Водитель автобуса ехал на зеленый свет светофора, а шофер ехавшей позади маршрутки отвлекся и не выдержал безопасную дистанцию. В результате этого произошло столкновение.

- Информация о пострадавших уточняется, на месте работают сотрудники ГИБДД, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Тройное ДТП произошло на одной из ростовских улиц.

От удара все три автомобиля оказались разбросанными по дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU