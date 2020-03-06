Викторию Лопыреву раскритиковали из-за черной икры

6 Март 2020 2020-03-06T21:52:36+03:00

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Ростовчанка Виктория Лопырева вызвала негативную реакцию подписчиков из-за высказываний о черной икре.

В своем профиле Инстаграм модель опубликовала новое фото. На нем была изображена сама знаменитая блондинка в белоснежном платье с баночкой черной икры в подарочной коробке. Под снимком девушка задала вопрос из-за которого полились насмешки.

- Какой русский праздник проходит без черной икры? - написала ростовчанка.

А после этого она стала рекламировать производителя. Но пользователи не оценили этот опрос. Большинство в комментариях написали, что каждый их праздник проходит без черной икры.

«Не поверите — любой! Любой праздник без икры», - прозвучало в комментариях.

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ИСТОЧНИК KP.RU