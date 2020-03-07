«Выспался и набрался сил»: в ростовском зоопарке вышел из спячки медведь Андрюша

7 Март 2020 2020-03-07T10:05:10+03:00

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В ростовском зоопарке вышел из спячки бурый медведь Андрюша. Зверь почувствовал первое тепло и теперь все чаще появляется на улице. Об этом сообщили на официальной странице городского зоопарка в социальных сетях.

Как выяснилось, в этом году календарная весна совпала с фактической. Первое мартовское тепле почувствовали все. Природа распускает, а звери просыпаются. Так бурый медведь Андрюша, которые отдыхал всю зиму, буквально на днях вышел из спячки. Теперь он все чаще радует гостей парка своим присутствием в уличном вольере. В ближайшее время ему предстоит отойти от длительного отдыха и набраться сил.

Стоит отметить, что в прошлом 2019 году Андрюша вышел из спячки на целый месяц позже. Смотрители зоопарка увидели его на улице только в середине апреля.

А между тем, мартовскому солнцу радуются не только любители меда, но и любители чего-нибудь позеленее. Жираф Елизара уже во всю наслаждается теплом и выходит погулять в летний вольер.

На деревья показались белочки. Они то и дело скачут с ветки на ветку, кокетливая виляя пушистом хвостом.

ИСТОЧНИК KP.RU