Получил 2,5 миллиона рублей: на Дону арестовали полицейского за крупную взятку

7 Март 2020 2020-03-07T11:35:01+03:00

Вместе с ним взяли и еще двух человек

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В Ростовской области за крупную взятку арестовали руководителя Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте. Информация об этом сообщил «1-рнд».

Выяснилось, что полицейский, занимавший высокий пост, попался при получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей. Деньги сотруднику передали, чтобы он распорядился не возбуждать уголовное дело по статье «Мошенничество». План не сработал и вскоре при получении вознаграждения его задержали правоохранители.

Вместе с начальником ведомства под стражу взяли еще двух человек. Это был старший оперативный сотрудник управления и еще один пособник, который помогал в организации незаконной сделки. Как сообщил источник, официальные структуры пока никак не комментируют инцидент.

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ИСТОЧНИК KP.RU