Получил 2,5 миллиона рублей: на Дону арестовали полицейского за крупную взятку
В Ростовской области за крупную взятку арестовали руководителя Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте. Информация об этом сообщил «1-рнд».
Выяснилось, что полицейский, занимавший высокий пост, попался при получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей. Деньги сотруднику передали, чтобы он распорядился не возбуждать уголовное дело по статье «Мошенничество». План не сработал и вскоре при получении вознаграждения его задержали правоохранители.
Вместе с начальником ведомства под стражу взяли еще двух человек. Это был старший оперативный сотрудник управления и еще один пособник, который помогал в организации незаконной сделки. Как сообщил источник, официальные структуры пока никак не комментируют инцидент.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове-на-Дону полицейского осудили за взятку в 600 тысяч рублей. Правоохранителя задержали при передаче денег. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU