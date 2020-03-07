В Ростове произошло ДТП с маршруткой и автобусом

7 Март 2020 2020-03-07T13:01:02+03:00

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В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием общественного транспорта. На одной из остановок города маршрутка врезался в заднюю часть автобуса. Видео с записью аварии появилась на популярном городском паблике в интернете.

По официальным данным регионального ГИБДД, авария случилась вечером 6 марта. Примерно в 17:00 маршрутка и стояла на остановке на Петрошевского 34. Водитель ждал, пока люди заполнят салон. Впереди находился автобус, водитель которого стоял на красном сигнале светофора.

Спустя несколько секунд он тронулся и в этом момент сзади в него «влетела» маршрутка. От удара в задней части автобуса разбилось стекло. К счастью, никто из пассажиров серьезно не пострадал.

На место приехали сотрудники ГИБДД. На данный момент они устанавливают все детали случившегося.

Скорее всего, авария случилась, потому что водитель маршрутки не соблюдал безопасную дистанцию. Если бы расстояние до автобуса было больше, у шофера была бы возможность вовремя затормозить. Стоит отметить, что многие ростовчане отмечают "экстремальный" стиль вождения общественного транспорта.

В комментариях к посту интернет-пользователи пишут, что остановка на Петрошевского оборудована специальным карманом для автобусов, но водители его игнорируют.

- Посмотрите они все остановились прямо на дороге! А ведь можно прижаться немного правее, и тогда ДТП будет значительно меньше, - написал один из подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU