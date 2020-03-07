В Ростове временно перестанут ходить троллейбусы №12 и №8
В Ростове-на-Дону ввели временное ограничение на работу некоторых троллейбусов. Об этом сообщили на официальном сайте городской администрации.
Согласно опубликованной информации, на неопределенное время закроют маршрут №12, который ходит по маршруту от Центрального Рынка до ГПЗ-10 и обратно. Кроме того, неудобства коснутся и тех, кто пользуется троллейбусом №8. Ростовчанам придется временно передвигаться на другом транспорте.
Неудобства связаны с работой водоканала.
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ИСТОЧНИК KP.RU