2020-03-07T15:54:43+03:00
Общество

Смертельно опасное селфи: пьяный ростовчанин залез на вышку ЛЭП, чтобы поздравить любимую с 8 Марта

Но спуститься обратно сил уже не хватило
Иван ТИМОФЕЕВ
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Ростовчанин залез на вышку ЛЭП ради селфи.Ростовчанин залез на вышку ЛЭП ради селфи.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В канун Международного женского дня, в пятницу, 6 марта выпивший ростовчанин успел отметиться необычным "подвигом". Вечером он залез на 30-метровую вышку ЛЭП на площади Энергетиков, чтобы сделать селфи. Проблемы начались, когда он захотел вернуться на землю.

Дело было сделано: в телефоне сохранилась желанная фотография. Оставалось только слезть обратно, с чем у мужчины возникли трудности. Высота 30 метров, в крови алкоголь, в глазах двоится. Видимо, от такой картины кавалер моментально отрезвел и понял, что с возвращением можно не торопиться.

Он запросил помощи у случайных прохожих. Очевидцы вызвали "скорую", спасателей и полицию. 40 минут представители этих служб уговаривали его спуститься вниз. Наконец, вняв их инструкциям, мужчина благополучно спустился с 30-метровой высоты. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Его осмотрел фельдшер. В оказании медицинской помощи пациент не нуждался. Поблагодарил всех и самостоятельно ушел домой.

Надо полагать, своим эффектным селфи на вышке, ради которого так рисковал, он хотел покорить какую-то даму. Остается только надеяться, что его возлюбленная по достоинству оценит такой подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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