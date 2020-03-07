2020-03-07T17:29:56+03:00
Происшествия

Из «Приоры» в больницу: в Ростове джип протаранил легковушку

В результате аварии водитель и пассажир отечественного авто получили травмы
Дадаян Давид
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ДТП на улице Вити Черевичкина. Фото: соц. сети.ДТП на улице Вити Черевичкина. Фото: соц. сети.
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В Ростове-на-Дону произошло ДТП, в результате которого два человека оказались в больнице. По данным регионального ГИБДД, авария случилась в районе Нахичевани примерно в 11:30.

Предположительно, джип «Рендж-Ровер» двигался по улице Вити Черевичкина. На перпендикулярной улице - 38-й линии ехал 29-летний водитель за рулем серой «Приоры». Вместе с ним в салоне находился еще один человек.

Подъезжая к перекрестку, оба водителя потеряли бдительность и не заметили, что движутся прямо друг в друга. Столкновение было неизбежно – тяжелый джип на скорости протаранил легковушку и протащил несколько метров. Окончательно точку в этом ДТП поставил столб, в который уперлась «Приора».

На место приехали врачи и сотрудники ГИБДД. Некоторым участникам аварии понадобилась медицинская помощь.

- 29-летних водителя и пассажира «Приоры» госпитализировали, - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что от удара легковушка получила сильные повреждения: погнулся почти весь кузов, выбиты стекла, помялась крыша. А на джипе остались небольшие царапины. Неудивительно, что водитель иномарки никак не пострадал.

"Приора" получила сильные повреждения. Фото: соц. сети

"Приора" получила сильные повреждения. Фото: соц. сети

ИСТОЧНИК KP.RU

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