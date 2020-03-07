Долгожданная игра: более 40 тысяч человек придут на матч «Ростов» - «ЦСКА»

7 Март 2020 2020-03-07T18:12:56+03:00

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9 марта в донской столице на стадионе «Ростов-Арена» пройдет долгожданный матч с московской командой «ЦСКА». Сейчас ростовчане готовятся встретить гостей и проводят последние тренировки перед игрой. Встреча пройдет в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу. Коллективы имеют одинаковое количество очков в турнирной таблице – по 35 баллов.

На официальном сайте донского клуба появилась информация о проданных билетах на предстоящую игру. Всего на игру планируют придти около 43 тысяч человек. Это значит, что стадион «Ростов Арена» почти полностью будет заполнен болельщиками. Неудивительно, ведь предстоящий матч – первый после зимнего перерыва.

Игроки также готовятся к игре. Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал, что соскучился по стадиону и полностью готов к матчу.

Стоит отметить, что перед большой игрой - 8 марта на «Олимпе-2» встретятся молодежные составы клубов. Вход на игру будет для всех свободным.

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ИСТОЧНИК KP.RU