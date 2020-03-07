2020-03-07T21:03:03+03:00
Происшествия

В Ростове легковушка снесла мотоцикл: двое пострадали

В результате ДТП водителя и пассажира двухколесного транспорта доставили в больницу
Дадаян Давид
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От удара мотоцикл вынесло с дороги. Фото: соц. сетиОт удара мотоцикл вынесло с дороги. Фото: соц. сети
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В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием мотоцикла, в результате которого два человека оказались в больнице. У них диагностировали травмы различной степени тяжести. По данным регионального ГИБДД, происшествие случилось вечером на Северном районе города.

Как сообщили в ведомстве, 43-летний водитель за рулем «Киа-Рио» двигался в среднем ряду по улице Космонавтов. В какой-то момент он решил повернуть направо и заехать во двор. Видимо, мужчина не убедился в безопасности маневра, ведь по автобусной полосе двигался мотоциклист с пассажиром. Водитель легковушки не заметил двухколесный транспорт и при повороте снес его.

В результате столкновения мотоцикл отлетел в сторону и уперся в дерево. Удар был такой силы, что на легковушке осталась огромная вмятине. Люди, которые были на мотоцикле, моментально упали на асфальт. Очевидцы вызвали на место бригаду скорой помощи. Приехавшие врачи госпитализировали пострадавших.

- В больницу доставили 43-летнего водителя мотоцикла и его пассажира, - отметили в ведомстве. – У них диагностировали травмы различной степени тяжести.

Пока медики грузили людей на носилки, вокруг ДТП собралась огромная зевак. Всем было интересно понять, что произошло.

Стоит отметить, что с приходом тепла на дорогах города стало появляться все больше мотоциклистов. К сожалению, далеко не все из них соблюдают правила дорожного движения. На двухколесном транспорте риск получить травмы при ДТП намного больше, чем на машине.

Удар был такой силы, что на машине осталась огромная вмятина. Фото: соц. сети.

Удар был такой силы, что на машине осталась огромная вмятина. Фото: соц. сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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