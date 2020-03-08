"Мы останемся на руинах": ростовчанка просит прекратить строить новые дома на Левенцовки

8 Март 2020 2020-03-08T10:11:49+03:00

Ростовчанка считает, что сначала на Левенцовки должны появится школы и больницы Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

По мнению Юлии Леонской, жители района нуждаются в социальной инфраструктуре, а не новом жилье

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Ростовчанка требует остановить строительство новых домов на Левенцовки. Юлия Леонская считает, что сначала на районе должна появится обещанная социальная инфраструктура: школы, больницы, детские сады. Свою инициативу женщина опубликовала на сайте «Активный Ростовчанин». Сейчас идет сбор подписей.

Ростовчанка напоминает, что при покупке жилья на Западном, застройщик обещал все необходимые социальные объекты. Дело в том, что на Левенцовки уже проживает больше 80 тысяч человек, большинство из которых – семьи с детьми. Им необходимо, чтобы поблизости находились школы, больницы, детские сады и т.д

Однако за это время была построена только одна школа из трех планируемых. Остальным детям приходится ездить в соседние учебные заведения.

При этом строительство все нового и нового жилья в районе продолжается. Ростовчанка напоминал, что существующие социальные объекты используются в сверх режиме, так как вынуждены работать с огромным количеством людей. Это может привести к их разрушению.

- Скоро не станет и их - мы останемся жить на руинах, - отметила в своей инициативе ростовчанка.

- Требуем остановить отводы новых участков и выдачу новых разрешений на строительство до выполнения инфраструктурных программ в уже заселенных микрорайонах, - написала Юлия Леонская.

Женщина добавила, что прекращать уже начатое возведение домов – нельзя. Люди, которые купили квартиры, не должны пострадать.

ИСТОЧНИК KP.RU