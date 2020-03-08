Огненное сердце: 8 марта ростовчанин оригинально признался в любви

8 Март 2020 2020-03-08T10:52:32+03:00

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К 8 марта ростовчанин сделал для своей возлюбленной оригинальный подарок. Прямо в центре города он выложил из свечей большое сердце и признался в любви. Случайные прохожие стали свидетелями романтической инсталляции и выложили фотографии в социальную сеть.

На снимках, которые попали в интернет, видно, что молодой человек очень серьезно подошел к празднованию 8 марта. Он использовал сотни маленьких свечек, чтобы выложить из них сердце. Сюрприз появился прямо в центре города – на пересечении Ворошиловского проспекта и улицы Красноармейской.

Внутри «огненного сердца» парень оставил послание: «я тебя люблю», - также выложено из «огоньков».

Если присмотреться внимательней, становится понятно, что импровизированные свечи сделаны из пластиковых стаканчиков. Недорого и оригинально. Этот случай еще раз подтверждает, что дешево не значит плохо. Главное подойти к подарку с любовью, а остальное сделает за вас фантазия.

Как отреагировали девушка на такой сюрприз - неизвестно. Однако, не трудно догадаться, что 8 Марта любая женщина мечтает получить подобный подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU