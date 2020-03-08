«Уже 4 машины повредили колеса»: ростовчанин предупредил водителей о «злой» яме

8 Март 2020 2020-03-08T12:14:30+03:00

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В Ростове-на-Дону неравнодушный водитель в интернете предупредил всех о новой опасной яме в центре города. По его словам, он видел, как уже четыре машины остались без колес после встречи с выбоиной. Публикация появилась на странице популярного городского сообщества.

Мужчина посоветовал всем автомобилистам быть аккуратней на пересечении Текучева и Соборного. Прямо на перекрестке образовалась глубокая дыра в асфальте. Дорожники частично ее залатали, но на месте появились новые выбоины.

- Только за одни сутки я увидел уже 4 машины, которые повредили здесь колеса, - отметил ростовчанин.

К публикации он добавил несколько фотографий. На них видно, какие повреждения получили колеса после «встречи» с ямой: вмятины и пробитые шины.

Стоит отметить, что ремонт диска может выйти в круглую сумму. Следует быть внимательней на дорогах, ведь всегда после зимы на асфальте появляется больше ям, чем обычно.

После "встречи" с ямой на диски остаются вмятины. Фото: соц. сети

От удара о выбоины пробиваются колеса. Фото: соц. сети

ИСТОЧНИК KP.RU