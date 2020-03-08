«Уже 4 машины повредили колеса»: ростовчанин предупредил водителей о «злой» яме
В Ростове-на-Дону неравнодушный водитель в интернете предупредил всех о новой опасной яме в центре города. По его словам, он видел, как уже четыре машины остались без колес после встречи с выбоиной. Публикация появилась на странице популярного городского сообщества.
Мужчина посоветовал всем автомобилистам быть аккуратней на пересечении Текучева и Соборного. Прямо на перекрестке образовалась глубокая дыра в асфальте. Дорожники частично ее залатали, но на месте появились новые выбоины.
- Только за одни сутки я увидел уже 4 машины, которые повредили здесь колеса, - отметил ростовчанин.
К публикации он добавил несколько фотографий. На них видно, какие повреждения получили колеса после «встречи» с ямой: вмятины и пробитые шины.
Стоит отметить, что ремонт диска может выйти в круглую сумму. Следует быть внимательней на дорогах, ведь всегда после зимы на асфальте появляется больше ям, чем обычно.
После "встречи" с ямой на диски остаются вмятины. Фото: соц. сети
От удара о выбоины пробиваются колеса. Фото: соц. сети
ИСТОЧНИК KP.RU