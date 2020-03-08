Ростовчанку арестовали в Москве за неуплату алиментов
Ростовчанку задержали в Москве за неуплату средств на содержание ребенка. Она является фигурантом уголовного дела и уже была осуждена в Ростове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Останкинский суд Москвы.
Как выяснилось, женщину арестовали на 30 суток. По словам пресс-секретаря суда, ранее мировой участок Кировского района Ростова-на-Дону уже вынес ей приговор в виде исправительных работ в течение восьми месяцев и удержание 10% от зарплаты в доход государства.
Однако женщина не отмечалась в уголовно-исправительной инспекции. Кроме того, она продолжила игнорировать закон и не платила алименты. Ее объявили в федеральный розыск, а вскоре нашли и арестовали в Москве.
Стоит отметить, что за неуплату средств на содержание ребенка, человека могут приговорить к заключению на срок до одного года.
ИСТОЧНИК KP.RU