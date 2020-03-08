Ростовчанку арестовали в Москве за неуплату алиментов

8 Март 2020 2020-03-08T14:22:57+03:00

Ранее женщину уже осудили в донской столице, но она пустилась в бега

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Ростовчанку задержали в Москве за неуплату средств на содержание ребенка. Она является фигурантом уголовного дела и уже была осуждена в Ростове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Останкинский суд Москвы.

Как выяснилось, женщину арестовали на 30 суток. По словам пресс-секретаря суда, ранее мировой участок Кировского района Ростова-на-Дону уже вынес ей приговор в виде исправительных работ в течение восьми месяцев и удержание 10% от зарплаты в доход государства.

Однако женщина не отмечалась в уголовно-исправительной инспекции. Кроме того, она продолжила игнорировать закон и не платила алименты. Ее объявили в федеральный розыск, а вскоре нашли и арестовали в Москве.

Стоит отметить, что за неуплату средств на содержание ребенка, человека могут приговорить к заключению на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU