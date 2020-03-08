"Оставайтесь всегда такими же светлыми": в честь 8 Марта футболисты «СКА» поздравили всех женщин

8 Март 2020 2020-03-08T15:06:07+03:00

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В Ростове-на-Дону игроки ФК «СКА» поздравили женщин с 8 Марта. Они устроили небольшой флешмоб в самом центре донской столицы – на Пушкинской улице. Новость об этом появилась на официальной странице команды в социальных сетях.

В весенней акции участвовали вратарь Иван Скрипник и полузащитник Филипп Кондрюков. Парни прошлись по аллее вблизи Публичной библиотеки. Всем женщинам, которые встречались им на пути, игроки раздавали красные тюльпаны и говорили теплые слова.

Спортсмены отметили, что в этот день они решили порадовать женщинам тем, что они любят больше всего – цветами. Молодые люди не пропускали никого. Неожиданные подарки получили и студентки, и дамы с детьми, и женщины почтенного возраста. Без тюльпанчика не остались даже работники соседнего кафе.

- Дорогие девушки, мамы, бабушки, поздравляем вас с праздником! Оставайтесь всегда такими же светлыми и чаще радуется нас своими улыбками, а мы будем стараться радоваться вас в ответ, и не только на 8 Марта! – сказали футболисты.

С 8 марта .Футболисты СКА вышли на улицы, чтобы поздравить всех представительниц прекрасного пола с праздником!

ИСТОЧНИК KP.RU