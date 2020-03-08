ФК «Ростов» уступил «ЦСКА» в молодежном первенстве

8 Март 2020 2020-03-08T16:16:24+03:00

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Молодежный состав ФК «Ростов» уступил московскому «ЦСКА». Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Встреча прошла на стадионе «Олимпе-2» 8 марта.

В начале встречи игра была равной. Первым забили москвичи: на 12-ой минуте Аванесян пробился в штрафную, вышел один на один с вратарем и точно пробил в угол ворот. Желто-синие еще долго не могли оправится от пропущенного мяча, но на 36-минуте, прижав соперника, Гогричиани сравнял счет — 1:1.

В начале второй половины гости вновь вышли вперед — 1:2. «Ростов» и в этот раз не сдавался и вскоре Никита Колотиевский создал отличный момент, но не смог довести его до гола. Еще один шанс забить выпал на 63-й минуте. Александр Гапечкин пробил со штрафного, но мяч прошел мимо ворот. В итоге встреча закончилась со счетом - 1:2.

Стоит отметить, что это был первый домашний матч донской команды в этом году. Поддержать «молодежку» на стадион «Олимп-2» пришло около 1000 человек.

Уже завтра – 9 марта основной состав ФК «Ростов» встретиться с «ЦСКА» на «Ростов-Арене». На матче будут присутствовать больше 40 тысяч болельщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU