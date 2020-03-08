В Батайске при ДТП «Мерседес» снес статую льва
В Батайске кроссовер «Мерседес-Бенц» снес бетонную статую льва. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне днем.
Как сообщили в региональном ГИБДД, 39-летний водитель за рулем «Киа-Сид» двигался по улице Куйбышева. Проезжая дом №5, он решил повернуть налево, но заранее не перестроился в крайний ряд. Сзади него двигалась иномарка «Мерседес-Бенц» под управлением 69-летнего пенсионера. Вместе с ним в салоне находилась женщина такого же возраста.
Мужчина на легковушке начал маневр и врезался в дорогой кроссовер. От удара «Мерседес» вынесло с дороги. На скорости автомобиль протаранил бетонного льва, который в свою очередь погнул светофор.
Очевидцы вызвали на место экстренные службы города.
- В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 69-летней пассажирке «Мерседес-Бенц», - отметили в ведомстве.
На данный момент полицейские устанавливают все детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU