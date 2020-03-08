2020-03-08T18:55:20+03:00
Происшествия

В Батайске при ДТП «Мерседес» снес статую льва

Очевидцы аварии рассказала, что водитель дорогой иномарки пытался уйти от столкновения и угодил прямо в скульптуру
Дадаян Давид
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Иномарка протаранила статую льва, которая от удара сдвинулась и погнула светофор. Фото: соц. сетиИномарка протаранила статую льва, которая от удара сдвинулась и погнула светофор. Фото: соц. сети
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В Батайске кроссовер «Мерседес-Бенц» снес бетонную статую льва. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне днем.

Как сообщили в региональном ГИБДД, 39-летний водитель за рулем «Киа-Сид» двигался по улице Куйбышева. Проезжая дом №5, он решил повернуть налево, но заранее не перестроился в крайний ряд. Сзади него двигалась иномарка «Мерседес-Бенц» под управлением 69-летнего пенсионера. Вместе с ним в салоне находилась женщина такого же возраста.

Мужчина на легковушке начал маневр и врезался в дорогой кроссовер. От удара «Мерседес» вынесло с дороги. На скорости автомобиль протаранил бетонного льва, который в свою очередь погнул светофор.

Очевидцы вызвали на место экстренные службы города.

- В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 69-летней пассажирке «Мерседес-Бенц», - отметили в ведомстве.

На данный момент полицейские устанавливают все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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