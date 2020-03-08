2020-03-08T20:04:47+03:00
Общество

В Ростовской области больше 200 тысяч женщин – многодетные мамы

Из них свыше 20 тысяч имеют четырех детей и более
Дадаян Давид
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Ростовстат посчитал количество женщин с детьми в регионеРостовстат посчитал количество женщин с детьми в регионеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области проживает больше 200 тысяч многодетных мам. Среди них 156 тысяч женщин имеют трех детей. Статистику по донскому региону опубликовали в Ростовстате.

Согласно официальным данным, всего около 1,5 миллиона женщин в Ростовской области – мамы. Больше всего тех, у кого двое детей – 710 тысяч. На втором месте женщины с один ребенком – 613 тысяч. Следом идут многодетные с тремя детьми – 156 тысяч человек. После них мамы, которые родили четыре ребенка – 32 тысячи. На последнем месте, разумеется, пять и более детей – 21 тысяча.

Всего в Ростовской области проживает 2 миллиона 249 тысяч представительниц прекрасного пола. Стоит отметить, что мужское население отстает по численности: на 1000 женщин приходится всего 868 мужчин. Средний возраст дончанки составляет 43 года.

Кроме того, около 932 тысячи женщин имеют работу, а 21 тысячи трудится на двух местах одновременно.

около 932 тысячи женщин заняты трудовой деятельностью. Фото: Ростовстат

около 932 тысячи женщин заняты трудовой деятельностью. Фото: Ростовстат

200 тысяч женщин на Дону - многодетные мамы. Фото: Ростовстат

200 тысяч женщин на Дону - многодетные мамы. Фото: Ростовстат

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Ростовской области больше 200 тысяч женщин – многодетные мамы
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