Две новые электрички поедут из Ростова в Таганрог

9 Март 2020 2020-03-09T09:54:37+03:00

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С понедельника, 10 марта, между Ростовом-на-Дону и Таганрогом будут временно курсировать две дополнительные электрички. Об этом сообщает Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.

Пассажиры смогут воспользоваться электропоездами во вторник, 10 марта. Дополнительные электрички будут ходить между Ростовом и Таганрогом до 27 марта.

- Электричка № 6520 будет отправляться с ростовского вокзала в 07:57 и прибывать в Таганрог в 09:16. Электропоезд № 6519 уезжать из Таганрога будет в 07:12, в Ростов-на-Дону прибытие назначено на 08:35, - сообщили в компании.

Стоит отметить, что из-за ремонтных работ электрички по направлению Ростов - Краснодар изменят график движения до 9 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU