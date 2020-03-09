Две новые электрички поедут из Ростова в Таганрог
С понедельника, 10 марта, между Ростовом-на-Дону и Таганрогом будут временно курсировать две дополнительные электрички. Об этом сообщает Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.
Пассажиры смогут воспользоваться электропоездами во вторник, 10 марта. Дополнительные электрички будут ходить между Ростовом и Таганрогом до 27 марта.
- Электричка № 6520 будет отправляться с ростовского вокзала в 07:57 и прибывать в Таганрог в 09:16. Электропоезд № 6519 уезжать из Таганрога будет в 07:12, в Ростов-на-Дону прибытие назначено на 08:35, - сообщили в компании.
Стоит отметить, что из-за ремонтных работ электрички по направлению Ростов - Краснодар изменят график движения до 9 апреля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU