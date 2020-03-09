В Ростове-на-Дону благоустроят новую пешеходную зону на Северном

9 Март 2020 2020-03-09T10:24:19+03:00

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В донской столице будет построена новая зона для прогулок и пешеходов в микрорайоне Северном. Об этом сообщили на сайте госзакупок.

По данным документации, благоустройство места для прогулок горожан планируется на бульваре Новоселов. На этом участке планируется установка многочисленных детских площадок, урн, деревянных лавочек и велопарковок. Планируется полное благоустройство тротуара.

- На реализацию новой пешеходной зоны выделено около 13 миллионов рублей из городского бюджета, - отмечено в документации.

Известно, что 16 марта ведется поиск подрядчиков для проведения работ по созданию объекта. Строительство планируется завершить в июле 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU