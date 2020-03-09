В центре Ростова-на-Дону сгорела маршрутка
Минувшей ночью в донской столице полностью сгорела припаркованная маршрутка.
По словам очевидцев, ЧП произошло на Ленина, 175. Транспортное средство полностью было объято огнем и полыхало возле одного из жилых многоквартирных домов.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, информация о пожаре поступила около трех часов ночи. Специалисты в течение десяти минут потушили огонь.
- Загорелось маршрутное такси Hyundai и автомобиль Lada Granta. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Во время пожара никто не пострадал, - отметили в ведомстве
ИСТОЧНИК KP.RU