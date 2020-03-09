2020-03-09T11:33:09+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону сгорела маршрутка

Пожар быстро потушили
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пожар вспыхнул неподалеку от жилого дома. Фото: стоп-кадр видео Instagram Rostov_roadsПожар вспыхнул неподалеку от жилого дома. Фото: стоп-кадр видео Instagram Rostov_roads
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Минувшей ночью в донской столице полностью сгорела припаркованная маршрутка.

По словам очевидцев, ЧП произошло на Ленина, 175. Транспортное средство полностью было объято огнем и полыхало возле одного из жилых многоквартирных домов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, информация о пожаре поступила около трех часов ночи. Специалисты в течение десяти минут потушили огонь.

- Загорелось маршрутное такси Hyundai и автомобиль Lada Granta. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Во время пожара никто не пострадал, - отметили в ведомстве

ИСТОЧНИК KP.RU

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