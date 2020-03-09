"Ростов" сыгранет с ЦСКА в первом домашнем матче года

9 Март 2020 2020-03-09T12:05:43+03:00

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В донской столице "Ростов" сыграет против ЦСКА в 21-м туре Российской премьер-лиги. Матч состоится 9 марта на поле стадиона «Ростов Арена».

Футбольные клубы клубы провели между собой 54 встречи. "Армейцам" удалось одержать 29 побед, а вот желто-синим удалось выиграть только в 15 матчах, 10 игр закончились вничью.

Сейчас оба клуба находятся в группе лидеров, набрав по 35 очков, занимая четвертую и пятую строчки в турнирной таблице, однако «Ростова» за счет других показателей выше в турнирной таблице.

В предыдущем матче ростовчане остались недовольны судейством матча и даже подали жалобу на действия судьи.

Главным судьей матча назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. В этом сезоне он судил только одну игру «Ростова» с «Оренбургом» и закончилась победой для желто-синих.

Известно, что в матче будет задействована система видеопомощи арбитра.

ИСТОЧНИК KP.RU