Мужчина погиб под колесами автомобиля в Ростовской области

9 Март 2020 2020-03-09T12:49:16+03:00

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Минувшей ночью страшная трагедия произошла в Семикаракорске в районе улицы Калинина, 66. На дороге в автомобильной аварии погиб мужчина, сообщили в отделе пропаганды регионального управления Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля превысил скорость движения и сбил 61-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Очевидцы ДТП вызвали на место аварии скорую помощь и полицию.

Приехавшие медики ничем не смогли помочь погибшему мужчине. Он скончался на месте происшествия до приезда врачей. Специалисты скорой помощи констатировали смерть пострадавшего.

- Сейчас по данному факту проводится проверка, - сообщили в ведомстве.

Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшей аварии в Семикаракорском районе на улицы Калинина Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU