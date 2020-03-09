Мужчина погиб под колесами автомобиля в Ростовской области
Минувшей ночью страшная трагедия произошла в Семикаракорске в районе улицы Калинина, 66. На дороге в автомобильной аварии погиб мужчина, сообщили в отделе пропаганды регионального управления Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля превысил скорость движения и сбил 61-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.
Очевидцы ДТП вызвали на место аварии скорую помощь и полицию.
Приехавшие медики ничем не смогли помочь погибшему мужчине. Он скончался на месте происшествия до приезда врачей. Специалисты скорой помощи констатировали смерть пострадавшего.
- Сейчас по данному факту проводится проверка, - сообщили в ведомстве.
Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшей аварии в Семикаракорском районе на улицы Калинина Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU