2020-03-09T13:28:34+03:00
Общество

"Женщины украли метлу, чтоб на свидание не опоздать!": В Ростове обокрали дворника

Хулиганы лишили его самого дорогого
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Хулиганы лишили дворника самого дорогого. Фото: vk "Это Ростов-на-Дону! — новости Ростова"Хулиганы лишили дворника самого дорогого. Фото: vk "Это Ростов-на-Дону! — новости Ростова"
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В одном из старейших районов города неизвестные украли метлу у памятника дворнику. Об этом сообщили очевидцы в одном из пабликов Вконтакте.

Памятник дворнику был установлен в Пролетарском районе Ростова в 2013 году, злоумышленники украли у него рабочий инструмент.

По словам очевидцев, хозяйственный инструмент памятнику выдают раз в несколько месяцев, но больше суток в руках памятника дворнику метла не держится. Инструмент похищают через несколько дней после установки новой метлы.

В комментариях ростовчане принялись шутить над произошедшем :"Дворник превращается в боксера", "Бензин нынче дорогой, вот женщины украли метлу, чтоб на свидание не опоздать", "Такая метла нужна самому", "Дворник скоро втащит воришке".

Кстати, это уже не первый случай, когда каменная скульптура дворника пострадала от рук неизвестных. Памятник изрисовали неприличными изображениями несколько лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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