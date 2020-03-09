2020-03-09T13:44:06+03:00
Общество

Стал известен стартовый состав игроков в матче "Ростов"-ЦСКА

Игра пройдет на Ростов-Арене
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Стал известен стартовый состав команд "Ростов"-ЦСКА. Фото пресс-служба ФК "Ростов"Стал известен стартовый состав команд "Ростов"-ЦСКА. Фото пресс-служба ФК "Ростов"
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В понедельник, 9 марта, за час до начала матча главные тренеры «Ростова» и ЦСКА объявили стартовые составы своих команд.

В составе желто-синих будут выступать: Песьяков - Козлов, Чернов, Чистяков, Осипенко - Байрамян, Ерёменко, И. Попов, Глебов, Зайнутдинов - Шомуродов.

На скамейке запасных: Рудаков, Д. Попов, Ведерников, Гапечкин, Мамаев, Черкес, Саплинов, Прошляков, Долгов.

На поле Ростов-Арены ЦСКА в стартовом составе выйдут: Акинфеев - Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон.

На скамейке запасных окажутся: Помазун, Васин, Набабкин, Дзагоев, Кучаев, Бийол, Чалов, Шкурин.

Игра стартует в 14:00 на стадионе "Ростов-Арена".

Порядок во время матча будут задействованы сотрудники органов внутренних дел. Помощь в обеспечении безопасности окажут сотрудники частных охранных предприятий, стюарды и участники общественных формирований правоохранительной направленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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