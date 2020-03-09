2020-03-09T14:14:22+03:00
Общество

"Располневшая" Анастасия Костенко похвасталась шикарным букетом от мужа

Красавица недавно стала мамой во второй раз [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Модель недавно стала мамой во второй раз. Фото: Instagram Анастасия КостенкоМодель недавно стала мамой во второй раз. Фото: Instagram Анастасия Костенко
Изменить размер текста:

Самая обаятельная модель из Ростова-на-Дону Анастасия Костенко рассказала как ее поздравил с 8 марта супруг Дмитрий Тарасов. Он преподнес любимой женщине шикарный букет желтых, красных и фиолетовых тюльпанов.

kostenko.94kostenko.94
Дмитрий Тарсов поздравил супругу с 8 марта
77767 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Спасибо тебе за прекрасную реальность, которую в книгах называют сказкой. И за звёзды, - подписала снимок в Instagram модель Анастасия Костенко.

Судя по фото, пара счастлива вместе несмотря на все трудности. Но злопыхатели звездной пары все не унимаются. Одни написали, что после вторых родов Анастасия располнела, хотя донская красавица выглядит стройной. Дочку Еву модель родила всего месяц назад. Новорожденную девочку модель кормит грудью. Другие же оказались недовольны тем, что носки знаменитости выглядят неорганично с ее нарядом и цветами. Третьи и вовсе написали, что самое плохое в этом фото - гипс Дмитрия Тарасова. Футболист на одной из тренировок получил серьезную травму ноги.

kostenko.94kostenko.94
Дмитрий Тарасов с супругой отметили месяц со дня рождения второй дочери
137692 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Многие пользователи посчитали критику в адрес молодой мамы несправедливой. Злопыхателям посоветовали больше заниматься своей жизнью и научиться радоваться за других людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяные гости избили и ограбили хозяина дома в Ростовской области
Алана Мамаева отметила первый гол мужа в ФК "Ростов"
Маму из Ростова-на-Дону превратили в роковую красотку в программе "Модный приговор"
Защитник «Ростова» во время матча с ЦСКА попал в больницу
Ростовским гандболисткам объявили соперника в четвертьфинале Лиги чемпионов
Вылетевший из Москвы в Ростов-на-Дону самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево
"Располневшая" Анастасия Костенко похвасталась шикарным букетом от мужа
Стал известен стартовый состав игроков в матче "Ростов"-ЦСКА
"Женщины украли метлу, чтоб на свидание не опоздать!": В Ростове обокрали дворника
Мужчина погиб под колесами автомобиля в Ростовской области
"Ростов" сыгранет с ЦСКА в первом домашнем матче года
В центре Ростова-на-Дону сгорела маршрутка
В Ростове-на-Дону благоустроят новую пешеходную зону на Северном
Две новые электрички поедут из Ростова в Таганрог
В Ростове-на-Дону по-летнему теплая погода продлится еще неделю
В Ростовской области больше 200 тысяч женщин – многодетные мамы
В Батайске при ДТП «Мерседес» снес статую льва
ФК «Ростов» уступил «ЦСКА» в молодежном первенстве
"Оставайтесь всегда такими же светлыми": в честь 8 Марта футболисты «СКА» поздравили всех женщин
Ростовчанку арестовали в Москве за неуплату алиментов
«Уже 4 машины повредили колеса»: ростовчанин предупредил водителей о «злой» яме
Огненное сердце: 8 марта ростовчанин оригинально признался в любви