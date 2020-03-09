"Располневшая" Анастасия Костенко похвасталась шикарным букетом от мужа

9 Март 2020 2020-03-09T14:14:22+03:00

Модель недавно стала мамой во второй раз. Фото: Instagram Анастасия Костенко

Красавица недавно стала мамой во второй раз [фото]

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Самая обаятельная модель из Ростова-на-Дону Анастасия Костенко рассказала как ее поздравил с 8 марта супруг Дмитрий Тарасов. Он преподнес любимой женщине шикарный букет желтых, красных и фиолетовых тюльпанов.

kostenko.94 Дмитрий Тарсов поздравил супругу с 8 марта

- Спасибо тебе за прекрасную реальность, которую в книгах называют сказкой. И за звёзды, - подписала снимок в Instagram модель Анастасия Костенко.

Судя по фото, пара счастлива вместе несмотря на все трудности. Но злопыхатели звездной пары все не унимаются. Одни написали, что после вторых родов Анастасия располнела, хотя донская красавица выглядит стройной. Дочку Еву модель родила всего месяц назад. Новорожденную девочку модель кормит грудью. Другие же оказались недовольны тем, что носки знаменитости выглядят неорганично с ее нарядом и цветами. Третьи и вовсе написали, что самое плохое в этом фото - гипс Дмитрия Тарасова. Футболист на одной из тренировок получил серьезную травму ноги.

kostenko.94 Дмитрий Тарасов с супругой отметили месяц со дня рождения второй дочери

Многие пользователи посчитали критику в адрес молодой мамы несправедливой. Злопыхателям посоветовали больше заниматься своей жизнью и научиться радоваться за других людей.

ИСТОЧНИК KP.RU