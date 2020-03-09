2020-03-09T14:53:20+03:00
Общество

Вылетевший из Москвы в Ростов-на-Дону самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево

Лайнер полтора часа кружил над аэропортом
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Самолет совершил экстренную посадку в ШереметьевоСамолет совершил экстренную посадку в ШереметьевоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 9 марта, самолет направления Москва - Ростов-на-Дону вернулся в аэропорт Шереметьево. Информация об этом есть на сайте по отслеживанию самолётов Flight Radar 24.

- Самолет вернулся в московский аэропорт из-за технических проблем, -сообщает ТАСС со ссылкой на свой информированный источник.

По их информации, причиной экстренной посадки стал сработавший датчик неисправности второго двигателя. Лайнер смог сесть только через полтора часа после вылета из-за того, что самолеты нужно было сжечь топливо.

Вылет из Москвы произошел в 11 утра, на борту находилось около 80 человек. Во время произошедшего никто не пострадал.

Известно, что пассажиры вылетят в донскую столицу другим рейсом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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