Вылетевший из Москвы в Ростов-на-Дону самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево
В понедельник, 9 марта, самолет направления Москва - Ростов-на-Дону вернулся в аэропорт Шереметьево. Информация об этом есть на сайте по отслеживанию самолётов Flight Radar 24.
- Самолет вернулся в московский аэропорт из-за технических проблем, -сообщает ТАСС со ссылкой на свой информированный источник.
По их информации, причиной экстренной посадки стал сработавший датчик неисправности второго двигателя. Лайнер смог сесть только через полтора часа после вылета из-за того, что самолеты нужно было сжечь топливо.
Вылет из Москвы произошел в 11 утра, на борту находилось около 80 человек. Во время произошедшего никто не пострадал.
Известно, что пассажиры вылетят в донскую столицу другим рейсом.
ИСТОЧНИК KP.RU