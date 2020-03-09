2020-03-09T15:14:58+03:00
Общество

Ростовским гандболисткам объявили соперника в четвертьфинале Лиги чемпионов

Матч пройдет во Франции
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Матч пройдет во Франции . Пресс-служба ГК "Ростов-Дон"Матч пройдет во Франции . Пресс-служба ГК "Ростов-Дон"
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Гандбольный клуб «Ростов-Дон» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов с командой «Брест» из Франции, сообщили в пресс-службе «желто-черных».

Так, первый матч пройдет в Ростове-на-Дону в субботу, 4 апреля.

- Ответная игра состоится во Франции в период с 10 по 12 апреля. Точные даты и время определятся позднее, - отметили в пресс-службе клуба.

По ростовчанки занимают третье место. В субботу 7 марта гандболистки победили «Ференцварош». После матча донские гандболистки ждали результата матча между «Мецем» и «Эйсбергом».

Дончанкам необходимо обыграть «Брест», чтобы попасть в Финал четырех Лиги чемпионов. В венгерском Будапеште сыграют четыре лучшие команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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