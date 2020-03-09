Маму из Ростова-на-Дону превратили в роковую красотку в программе "Модный приговор"
Жительница донской столицы Надежда Литвиненко поучаствовала в популярном шоу «Модный приговор» на Первом канале.
Женщина оказалась под пристальным вниманием строгого жюри. Стилисты окружили участницу вниманием заботой. Даже обычные походы по магазинам превратили в праздник. Дончанке дарили цветы и просили сфотографироваться.
Стилисты окружили участницу вниманием и заботой. Фото: vk Надежда Литвиненко
- Стилисты Женя, Юля, Ирина, Полина, спасибо вам огромное, вы прекрасны! Я стала чувствовать себя женщиной. А маникюр в салоне. Пришлось вспомнить, когда я его делала - оказалось, перед свадьбой, более 30 лет назад. Постараюсь сохранить этот настрой и вдохновение подольше, - сообщила Надежда Литвиненко.
Фотографии преображения женщина скрывает до первого эфира передачи "Модный приговор" с ее участием.
Специалисты помогли женщин с выбором одежды и обуви. Фото: vk Надежда Литвиненко
Стоит отметить, что Надежда Литвиненко является мамой девочки с синдромом Дауна. Надежда одна воспитывает свою дочь. Девочка уже поучаствовала в модных показах, победила в конкурсе «Топ-модель — 2018» и побывала на шоу «Лучше всех» с Максимом Галкиным.
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ИСТОЧНИК KP.RU