2020-03-09T17:35:44+03:00
Общество

Маму из Ростова-на-Дону превратили в роковую красотку в программе "Модный приговор"

Женщина получила в подарок три образа от стилистов [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Женщине полностью изменили стиль. Фото: vk Надежда ЛитвиненкоЖенщине полностью изменили стиль. Фото: vk Надежда Литвиненко
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Жительница донской столицы Надежда Литвиненко поучаствовала в популярном шоу «Модный приговор» на Первом канале.

Женщина оказалась под пристальным вниманием строгого жюри. Стилисты окружили участницу вниманием заботой. Даже обычные походы по магазинам превратили в праздник. Дончанке дарили цветы и просили сфотографироваться.

Стилисты окружили участницу вниманием и заботой. Фото: vk Надежда Литвиненко

Стилисты окружили участницу вниманием и заботой. Фото: vk Надежда Литвиненко

- Стилисты Женя, Юля, Ирина, Полина, спасибо вам огромное, вы прекрасны! Я стала чувствовать себя женщиной. А маникюр в салоне. Пришлось вспомнить, когда я его делала - оказалось, перед свадьбой, более 30 лет назад. Постараюсь сохранить этот настрой и вдохновение подольше, - сообщила Надежда Литвиненко.

Фотографии преображения женщина скрывает до первого эфира передачи "Модный приговор" с ее участием.

Специалисты помогли женщин с выбором одежды и обуви. Фото: vk Надежда Литвиненко

Специалисты помогли женщин с выбором одежды и обуви. Фото: vk Надежда Литвиненко

Стоит отметить, что Надежда Литвиненко является мамой девочки с синдромом Дауна. Надежда одна воспитывает свою дочь. Девочка уже поучаствовала в модных показах, победила в конкурсе «Топ-модель — 2018» и побывала на шоу «Лучше всех» с Максимом Галкиным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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