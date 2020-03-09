Пьяные гости избили и ограбили хозяина дома в Ростовской области

9 Март 2020 2020-03-09T18:27:24+03:00

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Пришедшие в гости мужчины избили и ограбили хозяина дома. Пострадавшим стал житель Егорлыкского района, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

Вместе с приятелями один из знакомых потерпевшего подошел к нему на улице, они решили продолжить дальнейшее знакомство за столом.

- Потерпевший попросил приятеля покинуть его дом. Все попрощались, но во дворе гости уходить передумали и стали избивать мужчину. Повалив его на землю, они прошли в дом потерпевшего, откуда забрали два телефона, DVD - плеер и телевизионную приставку, - сообщили в ведомстве.

Полицейскими было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». В случае, если вина задержанных будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU