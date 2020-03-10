В Ростове фанаты устроили массовую драку в центре города

10 Март 2020 2020-03-10T09:12:35+03:00

В потасовке участвовали около 20 человек

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В донской столице футбольные фанаты устроили массовую драку.

Инцидент произошел вчера, 9 марта, днем на проспекте Соколова. В потасовке между болельщиками желто-синих и армейцев участвовали около 20 человек. В самом центре города фанаты избивали друг друга. Один из самых сильных умудрился даже попрыгать на теле своего обидчика.

- По факту массовой драки проводится проверка. Выясняются все обстоятельства и детали произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Напомним, что матч между командами «Ростов» и ЦСКА закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

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ИСТОЧНИК KP.RU