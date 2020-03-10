Три пенальти, два удаления, пять мячей: "Ростов" обыграл "ЦСКА"

10 Март 2020 2020-03-10T10:39:36+03:00

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Футбольный клуб "Ростов" обыграл "ЦСКА" под овации 40 тысяч зрителей на стадионе. Принципиальная встреча завершилась со счетом 3:2. Победа желто-синим досталась с большим трудом.

В первую домашнюю игру этого сезона стадион "Ростов-Арена" заполнился полностью болельщикам. Поддержать любимую команду собралось около 40 тысяч зрителей. Это был один из самых насыщенных матчей в сезоне.

С первых минут встречи стало понятно - соперники настроены очень серьезно. На поле развернулась принципиальная борьба. Ростовчане постоянно атаковали ворота гостей и старались контролировать мяч. Накал страстей достиг предела, когда на 20-й минуте защитник "ЦСКА" грубо нарушил правила в штрафной площади. Судья показал красную карточку и назначил пенальти в ворота москвичей. Роман Еременко хитро пробил в угол ворот, но вратарь оказался быстрее и отразил удар.

Спустя несколько минут ростовчанин Хорен Байрамян ошибся в центре поля - упустил мяч, что позволило сопернику вплотную подойди к воротам и сильным ударом забить гол. Ответ не заставил себя долго ждать. Роман Еременко реабилитировался после нереализованного пенальти и пробил из-за штрафной. Мяч отскочил от перекладины, залетел за линию ворот и выпрыгнул обратно на поле. На мгновение показалось, что гола не засчитан, но свисток судьи и на табло 1:1. Так закончился первый тайм.

В начале второго периода на 47-й минуте армейцы снова жестко сыграли во вратарской зоне. Судья показал красную карточку и поставил мяч на 11-и метровый. На этот раз желто-синие не упустили шанс: Ивелин Попов точным ударом отправил мяч в сетку. Счет стал 2:1 в пользу ростовчан. Уже через пять минут после выхода на поле Мамаев поразил ворота соперника и увеличил разницу в счете - 3:1. Армейцы отыграли один мяч на 77-й минуте благодаря автоголу в исполнении Максима Осипенко. Под конец матча - на 83-й минуте преимущество хозяев пошатнулось. Судья назначил 11-и метровый в ворота ростовчан. Ситуацию спас вратарь желто-синих - Сергей Песьяков отразил удар и не позволил армейцам реализовать пенальти. В итоге матч закончился со счетом 3:2 в пользу донского клуба.

Многие сошлись во мнении, что это был один из самых зрелищных матчей в этом сезоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU