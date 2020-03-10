В аварии на Сельмаше погиб один человек и еще двое пострадали

10 Март 2020 2020-03-10T10:59:13+03:00

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Во вторник, 10 марта, в донской столице около 5:50 часов утра в районе Сельмаша произошла автомобильная авария, в которой погиб один человек и еще двое пострадали. Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области, смертельное ДТП произошло на улице Менжинского в районе жилого многоквартирного дома № 2а.

По предварительной информации, автомобилем ВАЗ-2114 управлял 21-летний водитель. Его машина сбила сразу троих мужчин, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. Один из пострадавших скончался на месте произошедшего до приезда скорой. Прибывшие медики уже ничем не смогли помочь погибшему. Двоих пострадавших с травмами доставили в больницу, где им была оказана своевременная медицинская помощь.

- Сейчас по факту произошедшей аварии проводится проверка, - отмечено в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU