2020-03-10T10:59:13+03:00
Общество

В аварии на Сельмаше погиб один человек и еще двое пострадали

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Водитель сбил троих человек на МенжинскогоВодитель сбил троих человек на МенжинскогоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Во вторник, 10 марта, в донской столице около 5:50 часов утра в районе Сельмаша произошла автомобильная авария, в которой погиб один человек и еще двое пострадали. Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области, смертельное ДТП произошло на улице Менжинского в районе жилого многоквартирного дома № 2а.

По предварительной информации, автомобилем ВАЗ-2114 управлял 21-летний водитель. Его машина сбила сразу троих мужчин, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. Один из пострадавших скончался на месте произошедшего до приезда скорой. Прибывшие медики уже ничем не смогли помочь погибшему. Двоих пострадавших с травмами доставили в больницу, где им была оказана своевременная медицинская помощь.

- Сейчас по факту произошедшей аварии проводится проверка, - отмечено в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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