2020-03-10T15:29:10+03:00
Спорт

"Это катастрофа": главный тренер ФК "Ростов" высказался о состоянии поля на донском стадионе

Валерий Карпин отметил, что ответственность за ужасное состояние газона несет организация, которая его обслуживает
Дадаян Давид
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Качество газона на стадионе "Ростов-Арена".Качество газона на стадионе "Ростов-Арена".
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Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин назвал катастрофой качество поля на стадионе "Ростов-Арена". Об этом он сообщил на пресс-конференции 9 марта после победного матча с "ЦСКА".

Отвечая на вопрос журналиста о состоянии газона, Карпин рассказал, что совсем недавно дела обстояли еще хуже.

- Две недели назад поле меня просто шокировало. Это был реальный шок. Если сегодня поле - катастрофа, представляет, что было раньше? - ответил главный тренер.

Сразу последовал еще один вопрос о том, кто же несет за это ответственность. Карпин заявил, что уход за газоном - работа обслуживающей компаний.

- Кто заводил в зиму это поле, тот и несет ответственность, - уточнил тренер.

Стоит отметить, что качество газона на "Ростов-Арене" во время матча "Ростова" - "ЦСКА", мягко говоря, оставляет желать лучшего. Редкая трава, огромные проплешины. Во время игры от ударов по мячу поднималась пыль. Складывалось такое впечатление, что матч проходит на земле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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