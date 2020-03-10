Пропавшую пенсионерку из Ростовской области нашли мертвой

10 Март 2020 2020-03-10T12:39:41+03:00

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В донском регионе завершили поиски пропавшей несколько месяцев назад 83-летней пенсионерки Нины Гнедько из Новошахтинска. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Юг» сообщили о том, что труп пожилой женщины найден.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", пенсионерка пропала 19 декабря. В день исчезновения она была в районе города Старый Самбек, но домой так и не пришла. Женщина не выходила на связь с близкими и не отвечала на звонки. Родственники и близкие люди отправились на ее поиски. Они написали заявление в полицию и обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».

На протяжении нескольких месяцев волонтеры и сотрудники правоохранительных органов искали пенсионерку. Сейчас в обстоятельствах смерти пропавшей 83-летней пенсионерки из Новошахтинска Нины Гнедько разбираются сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU