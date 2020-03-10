2020-03-10T13:24:59+03:00
Общество

Пьяную пассажирку из Брянска сняли с рейса в ростовском аэропорту Платов

Женщине грозит штраф или арест
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Нетрезвую женщину доставили в дежурную часть отдела МВД в аэропорту ПлатовНетрезвую женщину доставили в дежурную часть отдела МВД в аэропорту ПлатовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Путешествие в культурную столицу России для 33-летней нетрезвой жительницы Брянска закончилось неприятностями. Женщину сняли с рейса во время посадки на борт самолета. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СКФО.

Руководитель воздушного экипажа вызвал транспортных полицейских, которые доставили нетрезвую женщину в дежурную часть отдела МВД в аэропорту Платов.

- Во время посадки на борт самолета пассажирка по внешним признакам находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, - отметили ведомстве.

В отношении правонарушительницы составлен административный протокол. Известно, что подобные правонарушения караются административным штрафом, либо арестом на срок 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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