Пьяную пассажирку из Брянска сняли с рейса в ростовском аэропорту Платов
Путешествие в культурную столицу России для 33-летней нетрезвой жительницы Брянска закончилось неприятностями. Женщину сняли с рейса во время посадки на борт самолета. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СКФО.
Руководитель воздушного экипажа вызвал транспортных полицейских, которые доставили нетрезвую женщину в дежурную часть отдела МВД в аэропорту Платов.
- Во время посадки на борт самолета пассажирка по внешним признакам находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, - отметили ведомстве.
В отношении правонарушительницы составлен административный протокол. Известно, что подобные правонарушения караются административным штрафом, либо арестом на срок 15 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU