Пьяную пассажирку из Брянска сняли с рейса в ростовском аэропорту Платов

10 Март 2020 2020-03-10T13:24:59+03:00

Нетрезвую женщину доставили в дежурную часть отдела МВД в аэропорту Платов Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Путешествие в культурную столицу России для 33-летней нетрезвой жительницы Брянска закончилось неприятностями. Женщину сняли с рейса во время посадки на борт самолета. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СКФО.

Руководитель воздушного экипажа вызвал транспортных полицейских, которые доставили нетрезвую женщину в дежурную часть отдела МВД в аэропорту Платов.

- Во время посадки на борт самолета пассажирка по внешним признакам находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, - отметили ведомстве.

В отношении правонарушительницы составлен административный протокол. Известно, что подобные правонарушения караются административным штрафом, либо арестом на срок 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU