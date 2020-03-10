В Ростове-на-Дону женщина погибла под колесами поезда

10 Март 2020 2020-03-10T13:24:38+03:00

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Страшная трагедия произошла в ночь с 8 на 9 марта в донской столице. 34-летняя женщина пыталась по-быстрому перейти железнодорожные пути. Движущийся на скорости пассажирский поезд насмерть сбил ростовчанку. Авария произошла на 1207-м километре перегона Развилка – Кизитеринка.

По предварительным данным, несчастный случай произошел в результаты того, что женщина начала переходить железнодорожные пути. В это время в ее сторону двигался пассажирский поезд с направлением Москва – Адлер. Машинисты применили экстренное торможение, но аварии избежать не удалось. Пострадавшая погибла под колесами состава. Прибывшие на место медики уже ничем не смогли помочь женщине.

– Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены члены локомотивной бригады, – сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК России.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU