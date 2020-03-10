Ростовчан ждут длинные выходные в мае

10 Март 2020 2020-03-10T14:44:14+03:00

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Настоящие "майские каникулы" предстоят жителям донской столицы в праздничные выходные. Роструд напомнил о сокращенных рабочих неделях.

В честь празднования Дня весны и труда выходные пройдут с 1 по 5 мая включительно. При этом четверг, 30 апреля, будет коротким рабочим днем и закончится на час раньше обычного времени.

Из-за празднования 75-летней годовщины со Дня Победы ростовчане смогут отдыхать с 9 по 11 мая. В последний рабочий день горожане также смогут уйти домой пораньше на один час.

Еще одна сокращенная рабочая неделя предстоит ростовчанам в июне. Пятница, 12 июня, объявлена выходным в связи с празднованием Дня России. Отдыхать население будет три дня подряд - с пятницы по воскресенье.

Последняя сокращенная рабочая неделя в 2020 году наступит в ноябре. Ростовчане, как и жители всей страны страны, будут отдыхать в среду, 4 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU