2020-03-10T15:22:51+03:00
Общество

В Ростовской области люди стали реже умирать из-за болезней сердца

В регионе развивается кардиологическая служба
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В донском регионе снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеванийВ донском регионе снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеванийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из приоритетов в рамках национального проекта «Здравоохранение». В Ростовской области смертность от инфарктов, инсультов и других сосудистых нарушений за пять лет снизилась почти на 7,5 процентов.

В Ростовской области создана система первичных сердечно-сосудистых отделений, во главе которых стоит региональный сосудистый центр, расположенный на базе Ростовской областной клинической больницы № 1.

- В регионе меняется комплексный подход к лечению болезней сердечно-сосудистой системы, учитываются факторы развития заболеваний и меняется подход к медикаментозному лечению. Более 517 млн рублей из федерального бюджета на закупку препаратов, - рассказала министр здравоохранения донского региона Татьяна Быковская.

По ее словам, в рамках национального проекта «Здравоохранение» полностью переоснащен региональный центр лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. На эти цели потрачено 400 млн рублей. В 2020 году его переоснащение будет продолжено.

Стоит отметить, что в минувшем году 4590 жителям выполнены операции на коронарных артериях. Жители могут получить эту помощь не только в Ростове,но и в Азове, Таганроге и Волгодонске. К концу 2020 года эти операции будут доступны жителям Каменск-Шахтинска и Сальска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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