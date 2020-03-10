2020-03-10T15:51:54+03:00
Общество

В ростовском «Бессмертном полку» может появиться колонна памяти медиков

Более 85 тысяч медицинских работников во время ВОВ погибли и попропали без вести
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Родственники медиков выйдут на улицы города с фотографиями родственниковРодственники медиков выйдут на улицы города с фотографиями родственниковФото: Олег ЗОЛОТО
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В преддверии 75-летней годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне министерство здравоохранения донского региона совместно с Ростовским медицинским университетом предложило организаторам ежегодной акции "Бессмертный полк" создать отдельную колонну памяти медицинских работников.

- Во время Великой Отечественной войны погибли и пропали без вести более 85 тысяч медиков, среди которых пять тысяч врачей, 9 тысяч человек среднего медицинского персонала, а также 71 тысяча санитарных работников, - рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

В годы ВОВ медики вернули в строй более 72% раненых и почти 91% поступивших больных воинов. Всего более 17 миллионов человек. В среднем медицинские работники проводили на передовой около 41 секунды.

- Сейчас наша работа работа медиков строится по принципам быстрое восстановление и качественная реабилитация. Благодаря этому мы сможем достичь продолжительности жизни 78 лет продолжительности жизни, как это определенно нацпроектом "Здравоохранение", - отметила Татьяна Быковская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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