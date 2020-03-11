«Сочи Парк» открывает новый сезон!

11 Март 2020 2020-03-11T18:02:02+03:00

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Все аттракционы, обновленные шоу-программы и анимация начнут работать в «Сочи Парке» с 20 марта. В этом сезоне на Аллее Огней гостей парка будет встречать новый герой - веселый Шарманщик. Программа развлечений будет насыщенной. Для юных посетителей парка запланировано научно-познавательное интерактивное тесла-шоу, встречи в Южной резиденции Бабы-яги, шоу мыльных пузырей и весенние танцы медвежат Милы и Потапа. Также продолжатся представления в дельфинарии, будут открыты совариум, территория интерактивных игр и зал аркадных игр. В новом сезоне кафе и рестораны представят обновленное меню.

Кроме того, в отеле-замке «Богатырь 4*»,расположенном на территории «Сочи Парка», можно зарезервировать номер со скидкой 20% по раннему бронированию, воспользоваться семейными спецпредложениями и другими выгодными акциями.

Сезон-2020 порадует гостей «Сочи Парка» и другими сюрпризами - в программе развлечений появится несколько новых экстремальных и семейных аттракционов.

Чтобы посетить все шоу и воспользоваться возможностью неограниченного проката на аттракционах, посетителям парка удобнее воспользоваться единым входным билетом. Приятным бонусом к нему прилагается гость-жетон в павильон аркадных игр. Кроме того, продолжает действовать гибкая система скидок для именинников, семейные, льготные и комбинированные тарифы. В этом сезоне можно будет приобрести входной билет с открытой датой, использовать который можно до 8 ноября. Для гостей отеля-замка «Богатырь» вход в «Сочи Парк» свободный.

С 20 марта парк будет работать с 11:00 до 20:00, понедельник и вторник в апреле - прогулочные дни. Подробную программу, а также расписание детского развлекательного комплекса «Страна Медведия», аттракционов «Колесо времени» и «Богатырские гонки» можно узнать на сайте «Сочи Парка».

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