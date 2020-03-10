Почтальон дал отпор хулиганам из Ростовской области, которые ударили его по голове палкой

10 Март 2020 2020-03-10T17:37:08+03:00

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Двое несовершеннолетних совершили разбойное нападение на почтальона. Как сообщает Следственный комитет по Ростовской области, двое молодых людей 15 и 16 лет подкараулили в подъезде сотрудника почты, когда он разносил пенсии по квартирам.

Подростки намеревались ограбить служащего. Они ударили почтальона палкой по голове, но тот оказал нападавшим активное сопротивление. Злоумышленники не смогли получить деньги и сбежали.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности злоумышленников в кратчайшие сроки.

В ходе расследования выяснилось, что подростки состоят на учете в отделении по делам несовершеннолетних и уже были осуждены за совершение кражи.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей попытки ограбления.

ИСТОЧНИК KP.RU