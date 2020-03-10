Почтальон дал отпор хулиганам из Ростовской области, которые ударили его по голове палкой
Двое несовершеннолетних совершили разбойное нападение на почтальона. Как сообщает Следственный комитет по Ростовской области, двое молодых людей 15 и 16 лет подкараулили в подъезде сотрудника почты, когда он разносил пенсии по квартирам.
Подростки намеревались ограбить служащего. Они ударили почтальона палкой по голове, но тот оказал нападавшим активное сопротивление. Злоумышленники не смогли получить деньги и сбежали.
Сотрудники правоохранительных органов установили личности злоумышленников в кратчайшие сроки.
В ходе расследования выяснилось, что подростки состоят на учете в отделении по делам несовершеннолетних и уже были осуждены за совершение кражи.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей попытки ограбления.
ИСТОЧНИК KP.RU