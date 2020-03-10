2020-03-10T18:48:47+03:00
Общество

"Подвесил жизнь на скотч": ростовского каскадера приклеили к машине и разогнались до 140 км/ч

Евгений Чеботарев выполнил свой очередной смертельный трюк
Дадаян Давид
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Каскадер приклеил себя к машине и разогнался на ней до огромной скорости. Фото: соц. сетиКаскадер приклеил себя к машине и разогнался на ней до огромной скорости. Фото: соц. сети
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Знаменитый ростовский каскадер совершил очередной смертельно-опасный трюк. На этот раз он приклеил себя к кузову машины, которая вместе с ним разогналась до огромной скорости. Видео Евгений опубликовал в своем "инстаграме". Ролик уже успел набрать 14 тысяч просмотров.

На кадрах предстала шокирующая картина. Бесстрашного парня примотали к кузову красного "Мустанга". Ничего кроме скотча от падения с машины каскадера не удерживает. По задумке Евгения Чеботарева, клейкая лента должна была выдержать вес его тела, даже на большой скорости.

Спортивный автомобиль начинает стремительно разгоняться. Наездник держится за боковое зеркало и старается двигаться, как можно меньше. Скорость автомобиля достигла 140 км/час. Видно, как сильные потоки ветра буквально сдувают каскадера. Он в свою очередь принял наиболее "обтекаемую" форму, чтобы не создавать лишнего сопротивления.

Дорогу для трюка выбрали заранее. Жизненно важно, чтобы асфальт был ровный и гладкий. Любая яма могла стать роковой для каскадера.

- Раньше я использовал скотч в качеств буксира - тянул машину. Потом подумал, что можно и себя прилепить. Так сказать доверил свою жизнь скотчу, - рассказал Евгений.

В комментариях к публикации подписчики каскадера задались вопросом: почему он не использует шлем? В ответ на это Евгений написал, что подобная защита "для слабаков".

Каскадер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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