Решивший похвастаться пистолетом ростовчанин прострелил себе руку
В Ростове решивший продемонстрировать новое оружие мужчина подстрелил самого себя.
Инцидент произошел сегодня, 9 марта, днем. Мужчина достал пистолет, чтобы похвастаться в одном из магазинов. Ростовчанин хотел показать оружие продавщице. Но внезапно, он, неожиданно для самого себя, нажал на курок и выстрелил в руку.
Очевидцы незамедлительно вызвали пострадавшему мужчине скорую помощь. Приехавшие на вызов медики, сделали все необходимое. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка и выясняются все обстоятельства чрезвычайного происшествия. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
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ИСТОЧНИК KP.RU