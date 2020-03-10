Решивший похвастаться пистолетом ростовчанин прострелил себе руку

10 Март 2020 2020-03-10T18:53:09+03:00

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В Ростове решивший продемонстрировать новое оружие мужчина подстрелил самого себя.

Инцидент произошел сегодня, 9 марта, днем. Мужчина достал пистолет, чтобы похвастаться в одном из магазинов. Ростовчанин хотел показать оружие продавщице. Но внезапно, он, неожиданно для самого себя, нажал на курок и выстрелил в руку.

Очевидцы незамедлительно вызвали пострадавшему мужчине скорую помощь. Приехавшие на вызов медики, сделали все необходимое. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка и выясняются все обстоятельства чрезвычайного происшествия. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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ИСТОЧНИК KP.RU