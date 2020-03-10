На скорости 140 км/ч прокатился по городу прилепленный скотчем к "Мустангу" ростовский каскадер

10 Март 2020 2020-03-10T19:44:40+03:00

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Ростовский каскадер Евгений Чеботарев совершил смертельный трюк и записал его на видео.

Молодой человек скотчем примотал себя примотал себя к спорткару Ford Mustang. А затем он принял решение разогнать автомобиль до 140 километров в час. Все происходящее было снято на видео, а запись каскадер опубликовал в своем аккаунте Инстаграм.

- Смех и грех, 140 километров в час прилепленным скотчем к машине. Мои друзья в замешательстве, что мне еще придет в голову, - написал экстремал в комментарии к видео.

Подписчики больше всего удивились отсутствием шлема на голове Евгения.

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ИСТОЧНИК KP.RU