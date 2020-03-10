2020-03-10T19:44:40+03:00
Общество

На скорости 140 км/ч прокатился по городу прилепленный скотчем к "Мустангу" ростовский каскадер

Происходящее сняли на видео
Виктория Никитина
Поделиться:
Ростовский каскадер показал очередной смертельный номер. Фото: аккаунт Инстаграм Евгения ЧеботареваРостовский каскадер показал очередной смертельный номер. Фото: аккаунт Инстаграм Евгения Чеботарева
Изменить размер текста:

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев совершил смертельный трюк и записал его на видео.

Молодой человек скотчем примотал себя примотал себя к спорткару Ford Mustang. А затем он принял решение разогнать автомобиль до 140 километров в час. Все происходящее было снято на видео, а запись каскадер опубликовал в своем аккаунте Инстаграм.

- Смех и грех, 140 километров в час прилепленным скотчем к машине. Мои друзья в замешательстве, что мне еще придет в голову, - написал экстремал в комментарии к видео.

Подписчики больше всего удивились отсутствием шлема на голове Евгения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Со страхом стараюсь быть на "ты"» : экстремал из Ростова-на-Дону рассказал о себе и опасных трюках.

За год мужчина 23 раза побывал в ситуациях, опасных для жизни.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрия Тарасова обвинили в экономии на жене
Батайчанка попалась на закладке наркотиков и получила пять лет общего режима
Полину Диброву осудили за покупку новой шубы
Подростки избили почтальона в Ростовской области
На скорости 140 км/ч прокатился по городу прилепленный скотчем к "Мустангу" ростовский каскадер
Труп в центре города: в Ростове мужчина умер прямо на улице
Решивший похвастаться пистолетом ростовчанин прострелил себе руку
"Подвесил жизнь на скотч": ростовского каскадера приклеили к машине и разогнались до 140 км/ч
Почтальон дал отпор хулиганам из Ростовской области, которые ударили его по голове палкой
В ростовском «Бессмертном полку» может появиться колонна памяти медиков
В Ростовской области люди стали реже умирать из-за болезней сердца
Ростовчан ждут длинные выходные в мае
После травмы ноги в «Рубине» Дмитрий Тарасов просит снизить алименты на старшую дочь в пять раз
В Ростове-на-Дону женщина погибла под колесами поезда
Пьяную пассажирку из Брянска сняли с рейса в ростовском аэропорту Платов
Блогерша из Таганрога Екатерина Диденко показала видео с умерешим мужем
Пропавшую пенсионерку из Ростовской области нашли мертвой
"Это катастрофа": главный тренер ФК "Ростов" высказался о состоянии поля на донском стадионе
Сергей Безруков привез в Ростов "Крестного папу"
В аварии на Сельмаше погиб один человек и еще двое пострадали
Три пенальти, два удаления, пять мячей: "Ростов" обыграл "ЦСКА"
В Ростове агрессивные бродячие собаки разорвали кошку
В Ростове фанаты устроили массовую драку в центре города
Пьяные гости избили и ограбили хозяина дома в Ростовской области
Алана Мамаева отметила первый гол мужа в ФК "Ростов"