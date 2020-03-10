2020-03-10T20:32:29+03:00
Происшествия

Подростки избили почтальона в Ростовской области

Злоумышленников задержали
Виктория Никитина
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В Ростовской области подростки избили почтальонаВ Ростовской области подростки избили почтальонаФото: "КП" Архив
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В Ростовской области двое подростков избили почтальона и оказались на скамье подсудимых.

Инцидент произошел в городе Семикаракорске. В ходе следствия стало известно, что 6 марта 15-летний парень со своим 16-летним приятелем захотели отобрать деньги у почтальона, который разносил пенсии. Злоумышленники подкараулили сотрудницу почты в одном из подъездов и несколько раз ударили палкой по голове. Потерпевшая сумела оказать фигурантам сопротивление, и они убежали. Позже сообщники были задержаны.

В настоящее время в отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас расследование дела продолжается.

- Установлено, что несовершеннолетние состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних и ранее привлекались к уголовной ответственности за кражу, – сообщили в следственном комитете Ростовской области.

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Парни пинали упавшего ногами и прыгали ему на голову, а их друзья снимали расправу на видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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