Полину Диброву осудили за покупку новой шубы
Ростовчанку Полину Диброву раскритиковали за покупку шубы из каракульчи.
Девушка в своем аккаунте Инстаграм выложила новое фото, на котором продемонстрировала своим поклонникам обновку. Диброва похвасталась шубой из каракульчи. Под снимком девушка рассказала, что таким образом решила сама себе сделать подарок на 8 Марта. По ее словам, ее супруг Дмитрий Дибров всегда покупал ей наряды, которые идеально садились по фигуре. А так как в этот раз Полина решила купить обновку сама, то обратилась в мастерскую-ателье, чтобы не ошибиться с размерами.
Подписчики не оценили обновку и даже более того, раскритиковали Диброву. Одна из подписчиц написала, что это жуткое зрелище. Ей посоветовали не завидовать.
«Я уже давно отписалась и забыла. Проходите мимо. Очень красивый труп на Полине, обзавидовалась», — ответила на агрессивный выпад девушка.
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ИСТОЧНИК KP.RU