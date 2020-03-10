2020-03-10T22:14:20+03:00
Общество

Дмитрия Тарасова обвинили в экономии на жене

"Мог бы хотя бы браслетик золотой подарить, раз в полгода цветочки только"
Виктория Никитина
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Дмитрия Тарасова упрекнули в жадности. Фото: аккаунт Дмитрия Тарасова в ИнстаграмДмитрия Тарасова упрекнули в жадности. Фото: аккаунт Дмитрия Тарасова в Инстаграм
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Подписчики супруга ростовчанки Анастасии Костенко обвинили Дмитрия Тарасова в том, что он не дарит ничего стоящего своей возлюбленной.

Футболист опубликовал в своем аккаунте Инстаграм новое фото, на котором он со своей супругой сидит на полу спина к спине. А в руках у Анастасии огромный букет цветов. Но пользователи все равно оказались недовольны.

«Мог бы хотя бы браслетик золотой подарить, раз в полгода цветочки только», - написал один из комментаторов.

«Бытовуха пришла уже к вам в дом или еще нет? Не злитесь, обычный вопрос. просто Настя кажется слегка скучной девушкой», - другие же обеспокоились тем, счастлив ли вообще в браке Дмитрий.

Футболист на это ничего отвечать не стал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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