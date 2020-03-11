2020-03-11T08:29:34+03:00
Происшествия

Появилось видео с места аварии в Ростовской области, в которой погибли четверо и пострадали пять человек

По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем [видео]
Ольга ГОПАЛО
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Авария произошла 11 марта. Фото: Управление ГИБДД России по РО.Авария произошла 11 марта. Фото: Управление ГИБДД России по РО.
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В среду, 11 марта, на трассе в Ростовской области в аварии погибли четыре человека, еще пять пострадавших были доставлены в больницу. Авария случилась в Миллеровском районе около трех часов ночи. Там столкнулись грузовик и микроавтобус. Спасателям пришлось деблокировать пострадавших.

- По предварительным данным, водитель микроавтобуса, в котором находились люди уснул за рулем, который ехал в том же направлении, - рассказали в Управлении ГИБДД России по Ростовской области. - Обстоятельства аварии уточняются.

Авария 11 марта 2020 в Роствоской области: четверо погибли, пятеро ранены.Видео: УГИБДД по РО.

Сотрудники госавтоинспекции предоставили видео с места происшествия. Сейчас на месте работают следователи и инспекторы ДПС, чтобы избежать многокилометровых пробок.

Напомним, как сообщили в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области, всю ночь на месте работали двадцать человек спасателей и семь спецмашин.

Авария 11 марта 2020 в Роствоской области: четверо погибли, пятеро ранены.Видео: УГИБДД по РО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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