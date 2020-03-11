Появилось видео с места аварии в Ростовской области, в которой погибли четверо и пострадали пять человек
В среду, 11 марта, на трассе в Ростовской области в аварии погибли четыре человека, еще пять пострадавших были доставлены в больницу. Авария случилась в Миллеровском районе около трех часов ночи. Там столкнулись грузовик и микроавтобус. Спасателям пришлось деблокировать пострадавших.
- По предварительным данным, водитель микроавтобуса, в котором находились люди уснул за рулем, который ехал в том же направлении, - рассказали в Управлении ГИБДД России по Ростовской области. - Обстоятельства аварии уточняются.
Авария 11 марта 2020 в Роствоской области: четверо погибли, пятеро ранены.Видео: УГИБДД по РО.
Сотрудники госавтоинспекции предоставили видео с места происшествия. Сейчас на месте работают следователи и инспекторы ДПС, чтобы избежать многокилометровых пробок.
Напомним, как сообщили в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области, всю ночь на месте работали двадцать человек спасателей и семь спецмашин.
Авария 11 марта 2020 в Роствоской области: четверо погибли, пятеро ранены.Видео: УГИБДД по РО.
ИСТОЧНИК KP.RU