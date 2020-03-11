В Ростове таксист снес пять припаркованных автомобилей

11 Март 2020 2020-03-11T08:33:29+03:00

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В донской столице таксист устроил массовое ДТП с участием пяти автомобилей.

Инцидент произошел вчера, 10 марта на улице Нансена. Водитель "Яндекс.Такси" не справился с управлением и снес пять припаркованных. Последствия аварии сфотографировали прохожие, снимки были выложены в одном из ростовских пабликов соцсети. Пользователи в комментариях отметили, что вероятнее всего водителю придется возместить размер ущерба.

Некоторые посчитали, что водитель торопился, поэтому и стал виновником аварии. Информации о пострадавших не поступало.

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ДТП произошло в центре города.

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ИСТОЧНИК KP.RU